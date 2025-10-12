Sapelab Day Bâtiment 25 Limoges
Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne
Le Sapelab Day revient ! Au programme puces des couturières, marché, vide-dressing, ateliers créatifs, table-ronde et café-couture toute la journée. Un événement autour de la mode responsable et de l’artisanat local, organisé par Décrochez-moi ça. .
Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 07 07 25 decrochezmoica87@gmail.com
