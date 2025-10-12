Sapelab Day Bâtiment 25 Limoges

Sapelab Day Bâtiment 25 Limoges dimanche 12 octobre 2025.

Sapelab Day

Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Le Sapelab Day revient ! Au programme puces des couturières, marché, vide-dressing, ateliers créatifs, table-ronde et café-couture toute la journée. Un événement autour de la mode responsable et de l’artisanat local, organisé par Décrochez-moi ça. .

Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 07 07 25 decrochezmoica87@gmail.com

English : Sapelab Day

German : Sapelab Day

Italiano :

Espanol : Sapelab Day

L’événement Sapelab Day Limoges a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Limoges Métropole