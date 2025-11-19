Saperlipetons, quinzaine de la petite enfance Bibliothèque Multimédia Guéret
Saperlipetons, quinzaine de la petite enfance
Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-29
2025-11-19
Voici la 7ème édition de la quinzaine de la petite enfance, avec Anne Crahay comme invitée d’honneur..
Au programme, ateliers, spectacles, rencontre-dédicace, conférence, spectacle… .
Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
