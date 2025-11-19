Saperlipetons, quinzaine de la petite enfance Bibliothèque Multimédia Guéret

Saperlipetons, quinzaine de la petite enfance

Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-19

Voici la 7ème édition de la quinzaine de la petite enfance, avec Anne Crahay comme invitée d’honneur..

Au programme, ateliers, spectacles, rencontre-dédicace, conférence, spectacle… .

Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

English : Saperlipetons, quinzaine de la petite enfance

German : Saperlipetons, quinzaine de la petite enfance

Italiano :

Espanol : Saperlipetons, quinzaine de la petite enfance

L’événement Saperlipetons, quinzaine de la petite enfance Guéret a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Grand Guéret