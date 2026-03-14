Saperlipop’

Salle des Fêtes Châteauvillain Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Tout public

Saperlipop’ Spectacle vous embarque dans un univers magique et onirique où tout devient possible, même le plus incroyable de vos rêves. Acrobate, Jongleuse, Dresseuse de bulles magiques et d’animaux extraordinaires… Trente minutes de douce folie et de joyeux lâcher-prise ! Après-midi réservée aux 1-8 ans. Autres animations prévues médiathèque, jeux, motricité, judo.

Buvette, goûter sur place.

Participation libre.

Place limitées.

Réservation possible. .

Salle des Fêtes Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 24 83 18 16

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English :

L’événement Saperlipop’ Châteauvillain a été mis à jour le 2026-03-10 par Antenne des Trois Forêts