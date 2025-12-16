Saperlipopette, que de fantaisies à l’Ile Grande Balade nocturne Pleumeur-Bodou

Saperlipopette, que de fantaisies à l’Ile Grande Balade nocturne

Ile Grande Pleumeur-Bodou Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-22 20:30:00

fin : 2026-08-28 22:45:00

2026-04-22 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-10-21

Vivez au cœur de l’Ile Grande, une balade nocturne à la lueur des lampes tempêtes. Trottin trottant, de chemins creux en mystérieuses landes, laissez-vous conter les superstitions et personnages insolites l’ilien Rothschild , Jean Bart le Corsaire , ou le sombre l’Ankou … Ce bout terre regorge d’histoires insoupçonnées !!

Prévoir des chaussures confortables et vêtements adaptés à la météo.

Fin des réservations par mail 48h avant la sortie. .

Ile Grande Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d'Armor Bretagne

