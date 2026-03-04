Saperlitrocquette – 3eme édition, Cocotte Solidaire (La), Nantes

Saperlitrocquette – 3eme édition Samedi 7 mars, 10h00 Cocotte Solidaire (La) Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T18:00:00+01:00

Ramène un ou plusieurs vêtements que tu ne mets plus et envoie valser la surconsommation ! Tu pourras les échanger sur place contre d’autres vêtements que tu trouves. Alors, n’hésite plus et viens chiner des pépites !

Une table ronde, un atelier upcycling et un DJ set viendront rythmer la journée !

Événement gratuit et sans réservation.

Si tu souhaites venir manger, le repas est maintenu à 13h. Inscription via ce lien : https://www.lacocottesolidaire.fr/page/2119761-reservation

Cocotte Solidaire (La) Ile de Versailles, Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

