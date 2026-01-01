Saphir Belkheir, Sycomore KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement

Saphir Belkheir, Sycomore

Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 21h. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 21:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Se reconnaître dans les siens n’est pas toujours aisé. À travers la constitution d’un arbre généalogique fictif, Saphir Belkheir dessine sa propre lignée composée de figures effacées par l’Histoire.

Pourquoi danse-t-il aujourd’hui comme il danse ? Que pouvons-nous saisir de ses gestes ? Saphir Belkheir puise sa force dans un récit habité d’ancêtres imaginaires, nourri par l’expérience queer. Comme l’arbre nommé sycomore, cette expérience immersive où se mélangent danse, vidéo, son et texte fait naître de nouvelles branches pour convoquer et relier entre elles des individualités et leurs traces futures. .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s not always easy to recognize oneself in one’s own kind. Through the creation of a fictitious family tree, Saphir Belkheir draws his own lineage, made up of figures erased by History.

L’événement Saphir Belkheir, Sycomore Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille