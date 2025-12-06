Sapin de noël géant en 3D Médiathèque Le Faouët

Sapin de noël géant en 3D

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-06 11:30:00

2025-12-06

Préparons-nous à la magie de Noël en créant un sapin géant en 3D. Nous t’invitons à le décorer pour embellir ton intérieur en attendant l’arrivée du Père Noël. .

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39

