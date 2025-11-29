Sapin de Noël géant et la boîte aux lettres du Père Noël Aix-en-Provence
Sapin de Noël géant et la boîte aux lettres du Père Noël
Du 29/11 au 24/12/2025 tous les jours. Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Symbolisant la magie de Noël, ce sapin de 12 mètres invite petits et grands à l’émerveillement. A son pied, la boite aux lettres du Père Noël est installée.Enfants
Les enfants ont jusqu’au 18 décembre pour y déposer leur précieux courrier. Ne pas oublier de mettre son adresse au dos de la lettre pour recevoir une réponse ! .
Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 90 00
English :
Symbolizing the magic of Christmas, this 12-metre tree invites young and old to marvel at its beauty. At its foot, Santa’s letterbox is installed.
German :
Diese 12 Meter hohe Tanne symbolisiert den Zauber von Weihnachten und lädt Groß und Klein zum Staunen ein. An ihrem Fuß ist der Briefkasten des Weihnachtsmannes angebracht.
Italiano :
Simboleggiando la magia del Natale, questo albero di 12 metri invita grandi e piccini a stupirsi. La cassetta delle lettere di Babbo Natale si trova ai piedi dell’albero.
Espanol :
Símbolo de la magia de la Navidad, este árbol de 12 metros invita a maravillarse a grandes y pequeños. El buzón de Papá Noel se encuentra a los pies del árbol.
