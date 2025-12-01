Sapin des vœux Marché de Pacé Pacé Mercredi 17 décembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Sapin des vœux par le Conseil Municipal des Enfants

Le conseil municipal des enfants vous invite à venir accrocher vos cartes de vœux sur leur sapin de Noël. Une belle occasion de partager un message ou une pensée symbolique à destination des familles, des commerçants, des amis et des proches. Pour enchanter petits et grands, un stand de maquillage et un sculpteur de ballons seront également présents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-17T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-17T11:45:00.000+01:00

Marché de Pacé Place Saint Melaine, Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine