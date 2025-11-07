Sapins de l’Espoir I Vente solidaire de vêtements de seconde main Nogent-le-Rotrou

Sapins de l’Espoir I Vente solidaire de vêtements de seconde main

Les Sapins de l’Espoir, avec le concours du Rotary Club de Nogent-le-Rotrou & de La Ferté-Bernard, organisent un Vêt’Espoir. C’est une vente de vêtements de seconde main les 7 et 8 novembre 2025, de 10 h à 19 h, dans le hall d’Intermarché.

Les Sapins de l’Espoir, avec le concours du Rotary Club de Nogent-le-Rotrou et La Ferté-Bernard, organisent un Vêt’Espoir.

C’est une vente de vêtements de seconde main les vendredi 7 et samedi 8 novembre 2025, de 10 h à 19 h, dans le hall d’Intermarché.

Tous les fonds collectés sont destinés à l’achat de matériel de soin contre le cancer et pour la recherche, en partenariat avec les équipes médicales d’Angers, Chartres, Le Mans et Tours. .

Rue de la Bruyère Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Les Sapins de l’Espoir, with the support of the Rotary Club of Nogent-le-Rotrou & La Ferté-Bernard, is organizing a Vêt?Espoir. This is a sale of second-hand clothes on November 7 and 8, 2025, from 10 a.m. to 7 p.m., in the Intermarché hall.

German :

Les Sapins de l’Espoir organisieren mit Unterstützung des Rotary Clubs von Nogent-le-Rotrou & La Ferté-Bernard einen Vêt?Espoir. Dabei handelt es sich um einen Verkauf von Second-Hand-Kleidung am 7. und 8. November 2025 von 10 bis 19 Uhr in der Halle von Intermarché.

Italiano :

Les Sapins de l’Espoir, con il sostegno del Rotary Club di Nogent-le-Rotrou e La Ferté-Bernard, organizza un Vêt?Espoir. Si tratta di una vendita di abiti usati che si terrà il 7 e l’8 novembre 2025, dalle 10 alle 19, nella sala dell’Intermarché.

Espanol :

Les Sapins de l’Espoir, con el apoyo del Rotary Club de Nogent-le-Rotrou & La Ferté-Bernard, organiza una Vêt?Espoir. Se trata de una venta de ropa de segunda mano los días 7 y 8 de noviembre de 2025, de 10.00 a 19.00 horas, en la sala Intermarché.

