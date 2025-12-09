Sapocaya New Morning Paris

Le terreau est brésilien, avec un hommage aux grands compositeurs (Hermeto Pascoal, Baden Powell, Airto Moreira…) et aux rythmes afro-brésiliens et traditionnels du Nordeste, mais les pousses sont teintées de jazz, de rythmes afro-caribéens et de pop/funk, invitant le public à la danse et à la transe !

Le groupe tire son nom d’un arbre emblématique du Brésil (sapucaia). Son premier EP éponyme, dont chaque composition porte le nom d’un arbre, rend hommage à la forêt, rappelant l’importance de sa préservation.

Fondé en 2023 par Jamayê Viveiros (trompette) et Tristan Boulanger (percussions, compositions et arrangements), Sapocaya réunit neuf musiciens de la scène jazz parisienne et s’inspire des grands maîtres de la musique brésilienne, mais aussi des traditions indigènes d’Amazonie, du forró et du maracatu du Nordeste, du samba-reggae bahianais, en passant par les rythmes du candomblé et du samba carioca.

« Elementos », dans la continuité du premier EP, puise son inspiration dans la nature. C’est une expérience sonore des forces primaires, une exploration des quatre éléments : chacun murmure, gronde, embrase ou inonde, révélant une essence ambivalente, à la fois source de vie et puissance de destruction. L’Amazonie, avec ses écosystèmes riches et menacés, a été une source d’inspiration majeure tout au long du processus créatif. Elle respire à travers des compositions aux influences multiples, profondément enracinées dans la diversité des cultures brésiliennes.

Habitué à partager la scène avec d’autres artistes, Sapocaya les invite également sur « Elementos », avec la participation de jeunes musicien·nes français·es, tou·tes plus talentueux·ses les un·es que les autres.

Ce nouvel album est aussi un voyage vers les racines musicales du groupe. Les neuf membres de Sapocaya se sont rendus au Brésil à la rencontre de cette culture vivante. L’album s’est enrichi de collaborations avec de grands artistes brésiliens : Carlos Malta, « le sculpteur du vent », à la flûte basse, Bernardo Aguiar au pandeiro et Frederico Heliodoro à la basse. Les voix de Matu Miranda et Thaís Motta apportent une dimension vocale empreinte de sensibilité.

« Elementos » concrétise le pari de Sapocaya : créer un pont vivant entre la France et le Brésil.

= Ils en parlent =

Sapocaya, au Brésil et depuis la nuit des temps, c’est un arbre qui soigne, qui abrite les oiseaux et qui rosit au printemps. Mais depuis 2023, Sapocaya, c’est aussi un groupe franco-brésilien fondé par le trompettiste Jamayê Viveiros et le percussionniste Tristan Boulanger. Un terreau brésilien, entretenu et enrichi par les anciens (Hermeto Pascoal, Baden Powel, Airto Moreira…), sur lequel fleurissent aujourd’hui le jazz, la funk et les rythmes afro-caribéens, pour faire danser dans les jardins. En tout, ce sont neuf musiciens qui montaient lundi dernier sur la scène du Duc des Lombards à Paris. Au-delà de l’exploit physique que ça représente, c’était à coup sûr un concert à ne pas manquer et un nom à ranger soigneusement dans un coin de sa tête, car le groupe, certes enraciné, est clairement en train de prendre son envol…On y était avec notre studio mobile et on a tout enrgistré et ça se réécoute dans Jazzlive! (TSF JAZZ)

Sapocaya, une fusion afro-jazz-brésil irrésistible, est un véritable festival de rythmes et de sons : un jazz pimenté, vibrant et dansant.

Le mardi 09 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

22 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-09T21:00:00+01:00

fin : 2025-12-09T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-09T20:00:00+02:00_2025-12-09T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20251209-6364-sapocaya.html#more