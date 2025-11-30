SAPRISTI, Le Père Noël est malade Théâtre du Marais Paris

Maltazar va en profiter pour dérober la clé du traîneau, avec son diabolique rat Diablo, et faire en sorte que les enfants le préfèrent au Père Noël.

Mère Noël et Malin Le Lutin vont faire appel à Jean-Sébastien la cigogne pour les aider à livrer tous les cadeaux. Mais ne sera-t-il pas déjà trop tard ?

Enfin un conte de noël à plusieurs niveaux de lectures, amusant enfants et parents. Tous réunis autour de ce spectacle, ce ne serait pas ça la magie de noël ?!

Malin Le Lutin est catastrophé, le Père Noël a 44 de température ! Il ne pourra jamais livrer les cadeaux avec le traîneau magique le 24 décembre.

Du dimanche 30 novembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

payant Public enfants. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-30T01:00:00+01:00

fin : 2026-01-05T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre du Marais 37 Rue Volta 75003 Paris