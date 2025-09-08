Sapritch T’as vu c’que t’écoutes ?! 2 Sainte-Savine

Sapritch T’as vu c’que t’écoutes ?! 2

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:30:00

fin : 2026-04-07 22:00:00

Date(s) :

2026-04-07

S’il y a autant d’avis sur la musique que de personnes qui liront ces lignes, on est tous unis par une seule et même question Comment en sommes-nous arrivés là ? L’intelligence artificielle va-t-elle remplacer les musiciens ? En explorant les courants musicaux, du Blues à la K-Pop, (de 1850 à 2025) Sapritch s’est fixé pour mission de réunir les auditeurs de Skyrock et les abonnés à Télérama afin de leur transmettre sa vision de l’évolution du monde musical des années 30 à nos jours une histoire des musiques actuelles . Aidé de son assistante numérique Roland2, Sapritch vous embarque dans un voyage musical pour décrypter la musique d’hier et

d’aujourd’hui et son absorption par l’intelligence artificielle. Il vous aidera à comprendre les mécanismes de la génération musicale par IA et pointera du doigt ce que les machines n’auront jamais l’expérience d’une vie à retranscrire dans l’art.



Avec

Alan, alias Sapritch



Production

Ulysse Maison d’Artistes



Mise en scène

Arnaud JOYET .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

