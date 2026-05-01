Saqqâra histoire d’un site à travers le temps Faculté de Médecine et pharmacie 23 av. Maquis du Grésivaudan La Tronche

La Tronche

Saqqâra histoire d’un site à travers le temps

Faculté de Médecine et pharmacie 23 av. Maquis du Grésivaudan Bât. Jean Roget amphithéâtre inférieur sud La Tronche Isère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

9 € adhérents, étudiants, associations d’égyptologie (Victor Loret, Sébayt, KemetMaa), demandeurs d’emploi et 6 € via ZOOM. -14 € non adhérents et 9 € via ZOOM.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Conférence de l’ADEC à 15h en présentiel et distanciel via ZOOM

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Faculté de Médecine et pharmacie 23 av. Maquis du Grésivaudan Bât. Jean Roget amphithéâtre inférieur sud La Tronche 38700 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@adec.ovh

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English :

ADEC conference at 3pm ? face-to-face and remote via ZOOM

L’événement Saqqâra histoire d’un site à travers le temps La Tronche a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Grenoble Alpes