SARA BARAS – LES FOLIES BERGERE Paris

SARA BARAS Début : 2025-12-20 à 14:00. Tarif : – euros.

LOS PRODUCTION PRÉSENTE : SARA BARASSara Baras – L’icône du Flamenco à Paris du 18 au 21 décembre 2025 aux Folies Bergère!Sara Baras est l’une des plus grandes figures du ballet flamenco au monde. À la fois danseuse, chorégraphe et directrice de sa propre compagnie, Ballet Flamenco Sara Baras (fondée en 1998), elle captive le public depuis plus de 30 ans avec une intensité typiquement espagnole.Après avoir conquis les plus grandes scènes internationales, de l’Opéra de Paris au Royal Albert Hall de Londres, elle revient avec son nouveau spectacle VUELVE. Plus qu’un simple spectacle, VUELVE est une promesse : celle d’un voyage inoubliable au cœur du flamenco, où la puissance des mouvements rencontre la grâce et l’émotion pure.Avec son talent inégalé et son célèbre zapateado envoûtant, Sara Baras vous invite à une expérience vibrante, où chaque note, chaque geste, chaque instant résonne avec l’âme du flamenco. Rendez-vous du 18 au 21 décembre aux Folies Bergère !

LES FOLIES BERGERE 32, RUE RICHER 75009 Paris 75