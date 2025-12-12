Sara Miette raconte Duke Ellington, « Velours, velours » — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Les chansons qu’il a écrites, souvent en collaboration avec son alter ego Billy Strayhorn, sont légendaires : ses ballades incandescentes (“Prelude to a kiss”, “Sophisticated Lady”), ses hymnes mythiques (“Take the A train”, “It don’t mean a thing”, “Satin Doll”), et bien sûr, quelques pépites moins connues mais tout aussi mémorables. Venez découvrir ou redécouvrir cette œuvre tout en délicatesse, en compagnie de Sara Miette à la voix, et Julia Perminova au piano.

Sara Miette : voix

Julia Perminova : piano

Velours, velours — A kind of cabaret

Chaque samedi après-midi, le 38Riv se transforme en un piano-bar à la Havane, en un club feutré de Harlem ou en une scène de Broadway oubliée. Il ne s’agit pas seulement d’un concert : c’est une plongée vivante et théâtrale dans l’âge d’or du jazz et de la comédie musicale.

Imaginez un hommage vibrant aux voix de Billie Holiday, Judy Garland, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Une parenthèse hors du temps, entre les pages d’un roman de Fitzgerald et les coulisses d’un cabaret new-yorkais, où l’on chante, on raconte, on joue et on rit.

« Velours, velours », c’est l’élégance d’une époque révolue, la chaleur d’un moment partagé, et l’émotion d’une histoire racontée en musique.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz standards — On ne parle pas de l’histoire du jazz sans parler de Duke Ellington et de son œuvre prolifique.

Le samedi 10 janvier 2026

de 17h00 à 18h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/