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Sara Oinez, Sare à pied Sare

Sara Oinez, Sare à pied Sare

Sara Oinez, Sare à pied Sare dimanche 21 juin 2026.

Adresse : salle polyvalente

Ville : 64310 Sare

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Sare

Sara Oinez, Sare à pied

salle polyvalente Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 06:30:00
fin : 2026-06-21 08:30:00

Date(s) :
2026-06-21

Randonnées pédestres sur la commune de Sare. Venez profiter de nos montagnes tout en pratiquant la langue basque !
Parcours 14 km (600 m D+) Inscription à partir de 7h30 12 €. Départ entre 8h00 et 8h30
Parcours 26 km (1325 m D+) Inscription à partir de 6h30 15 €. Départ entre 7h00 et 7h30
Une belle occasion d’allier sport, nature et culture basque !   .

salle polyvalente Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   harhitza@gmail.com

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English : Sara Oinez, Sare à pied

L’événement Sara Oinez, Sare à pied Sare a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque

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