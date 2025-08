Sara Ouhaddou, Cosmogrammes Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Sara Ouhaddou, Cosmogrammes Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris samedi 20 septembre 2025.

Invitée par l’ICI, dans la continuité d’une relation artistique tissée au fil des années, Sara Ouhaddou signe sa première exposition monographique au sein une institution parisienne.

Broderies, verre, céramique, dessins, bijoux et photographies emblématiques de sa démarche sont réunis dans un parcours porté par la voix de l’artiste. Il révèle les processus de transmission réciproque au cœur de sa pratique, mêlant œuvres récentes et créations inédites. Conçue comme une archive vivante, avec la complicité du commissaire de l’exposition Ludovic Delalande, Cosmogrammes ouvre un espace de circulation entre récits, gestes et mémoires.

Cosmogrammes présente l’œuvre profondément collaborative de Sara Ouhaddou, artiste française d’origine marocaine, qui explore les savoir-faire traditionnels en dialoguant avec des artisanes et artisans à travers le monde.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 15 février 2026 :

gratuit

Vernissage en entrée libre

Vendredi 19 septembre 2025

De 18h à 23h

Exposition en entrée libre

Du mercredi au dimanche

De 12h à 19h

Fermé le lundi, mardi et les jours fériés

Tout public.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris