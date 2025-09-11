Sarâb + Bakir Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Sarâb + Bakir Le Makeda Marseille 5e Arrondissement jeudi 11 septembre 2025.

Sarâb + Bakir

Jeudi 11 septembre 2025 de 20h à 23h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 13 EUR

Début : 2025-09-11 20:00:00

fin : 2025-09-11 23:00:00

2025-09-11

Pour bien commencer la rentrée, le Makeda vous propose du jazz-rock oriental avec Sarāb et Bakir, dans le cadre de la réouverture synchronisée des 4 salles de la Responsabilité des Rêves.

Sarāb





Né de la rencontre entre la chanteuse franco-syrienne Climène Zarkan et le guitariste Baptiste Ferrandis, le groupe Sarāb signifiant mirage en arabe mêle avec maestria rock, jazz moderne et sonorités arabes.

Depuis 2018 et après plus d’une centaine de concerts en Europe et autour de la Méditerranée, Sarāb a évolué et a réinventé son univers. Début 2023, le groupe sort Qawalebese Tape, un EP filmé, résultat d’un plongeon créatif dans des traditions millénaires baignées d’influences actuelles. Qawalebese Tape vous transporte entre l’hier mélancolique et l’aujourd’hui. On entre dans des musiques quasi sacrées dont la dimension nous dépasse, fruits d’une oralité qui pourtant s’érode dans une mondialisation unilatérale. Un flirt délicat avec un anachronisme latent, on dépoussière les machines à cassettes, les cartes postales jaunies… On se glisse dans une écoute de souvenirs où l’harmonie fait danser les maqâmât modes orientaux dans une pluie de fureur électrique.

Mené par Climène Zarkan et Baptiste Ferrandis respectivement au chant et à la guitare, Sarāb se compose de Paul Berne à la batterie, Thibault Gomez aux claviers et piano, Timothée Robert à la basse.





Après leurs deux albums parus en 2019 et 2021, et l’EP Qawalebese Tape en 2023, ils sont actuellement en préparation d’un nouvel album.

























Bakir





Bakir est un trio de musique électronique mélangeant les rythmiques nordafricaines du Maghreb jusqu’aux mélodies du Moyen-Orient, en passant par des maqams sauce méditerranéenne. Composé d’instruments traditionnels marocains (guembri, karkabous, bendir), d’instruments classiques “électriques” (guitare, violon et saxo) et d’un set up électronique (boîtes à rythmes, séquenceurs et synthétiseurs) BAKIR propose une musique électro-trad navigant entre sons orientaux, ethniques et industriels qui amène le public à danser jusqu’à la transe. L’alchimie est naturelle entre les trois acolytes musiciens qui en sont à une dizaine d’années de collaboration au sein du label collectif Baklawa Music. Entre le Maroc et Marseille, BAKIR réactualise l’univers musical maghrébin porté par les chants gnawa de Hicham et le savoir-faire des instrumentistes Yoan et Alex, créant des compositions originales aux influences traditionnelles.



Formé à l’été 2023, Bakir a déjà joué dans de belles salles et devant un public nombreux (Espace Julien, Cité des Arts de la Rue, Kfé Koi, …). .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

To kick off the new school year in style, Makeda brings you oriental jazz-rock with Sar?b and Bakir, as part of the synchronized reopening of the 4 rooms of Responsabilité des Rêves.

German :

Um den Herbst gut zu beginnen, bietet das Makeda orientalischen Jazz-Rock mit Sar?b und Bakir im Rahmen der synchronisierten Wiedereröffnung der vier Räume der Traumverantwortung.

Italiano :

Per iniziare bene l’autunno, il Makeda vi propone il jazz-rock orientale di Sar?b e Bakir, nell’ambito della riapertura sincronizzata delle 4 sale di Responsabilité des Rêves.

Espanol :

Para empezar bien el otoño, el Makeda le propone un jazz-rock oriental con Sarab y Bakir, en el marco de la reapertura sincronizada de las 4 salas de Responsabilité des Rêves.

