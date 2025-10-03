Sarah-Anna dans « Salé » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence
Sarah-Anna dans « Salé » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence vendredi 3 octobre 2025.
Sarah-Anna dans « Salé »
Vendredi 3 octobre 2025 de 21h à 22h15.
Samedi 4 octobre 2025 de 21h à 22h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 17 – 17 – 22 EUR
Début : 2025-10-03 21:00:00
fin : 2025-10-04 22:15:00
2025-10-03 2025-10-04
De son humour noir et son verbe bien aiguisé, Sarah-Anna, ancienne infirmière, découpe sans prendre de gants.
Société, sexe, hypocrisie ambiante: elle balance tout haut ce que tout le monde ose à peine penser tout bas.
Vous allez rire, et vous demander parfois si vous en avez le droit, dans un spectacle cru, drôle et sans anesthésie, duquel vous sortirez vivants, et ça, c’est déjà bien! .
La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com
English :
With her dark humor and sharp tongue, Sarah-Anna, a former nurse, cuts to the chase.
German :
Mit ihrem schwarzen Humor und ihrem scharfen Wort schneidet Sarah-Anna, eine ehemalige Krankenschwester, ohne Handschuhe.
Italiano :
Con il suo umorismo nero e la sua lingua tagliente, Sarah-Anna, ex infermiera, va al cuore della questione.
Espanol :
Con su humor negro y su lengua afilada, Sarah-Anna, antigua enfermera, va al grano.
