SARAH-ANNA – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

SARAH-ANNA Début : 2026-03-21 à 20:30. Tarif : – euros.

De son humour noir et son verbe bien aiguisé, Sarah-Anna, ancienne infirmière, découpe sans prendre de gants.Société, sexe, hypocrisie ambiante : elle balance tout haut ce que tout le monde ose à peine penser tout bas.Vous allez rire, et vous demander parfois si vous en avez le droit, dans un spectacle cru, drôle et sans anesthésie, duquel vous sortirez vivants, et ça, c’est déjà bien!

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10