SARAH-ANNA – SALE – JOSEPHINE B – NANTES Nantes

NOS AMIS LES DRAGONS Début : 2025-11-29 à 15:00. Tarif : – euros.

NOS AMIS LES DRAGONS est un spectacle participatif et amusant pour les enfants de 3 à 8 ans et leurs parents. Le public sera amené à découvrir l’univers fantastique des dragons les plus atypiques au monde. Notre Aventurier, dragonologue, guidera les enfants à découvrir des dragons aux couleurs chatoyantes, aux formes inattendues et aux talents étonnants. Les enfants seront invités à danser et à participer avec les dragons tout au long de l’aventure. Les parents seront également conquis par les moments de rire et les surprises que ce spectacle réserve. Avec une mise en scène participative et, entraînante, les enfants et les parents vivront une expérience unique.

JOSEPHINE B – NANTES 9 RUE DESCARTES 44000 Nantes 44