SARAH-ANNA – SALE – Sarah-Anna – Salé – SALLE JEAN RENOIR Chambery

SARAH-ANNA – SALE – Sarah-Anna – Salé Début : 2025-12-12 à 20:00. Tarif : – euros.

L’humour noir a sa nouvelle princesse !Infirmière pendant 7 ans, Sarah-Anna a vu passer pas mal d’horreur et de névroses, mais ce n’est rien à côté des petites voix qui vivent dans sa tête !Pourquoi faut-il bien choisir son pseudo sur un site de rencontre ? Quels sont les bons côtés du viol ? Pourquoi devrait-on toujours avoir une dick-pick sur soi ? (une photo de son pénis pour les plus de 45 ans, ou une photo du pénis de quelqu’un d’autre pour les moins de 15 cms)…Pendant 1 heure, Sarah-Anna vous embarque dans son univers, dont vos zygomatiques ne sortiront pas indemnes !

SALLE JEAN RENOIR 30 RUE NICOLAS PARENT 73000 Chambery 73