Sarah Bernhardt. Et la femme créa la star Cinéma Le Foyer Parthenay
Sarah Bernhardt. Et la femme créa la star Cinéma Le Foyer Parthenay mardi 10 février 2026.
Sarah Bernhardt. Et la femme créa la star
Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Figure emblématique de la belle époque, la divine Sarah Bernhardt, est célébrée à l’occasion du centenaire de sa disparition. L’exposition de ses œuvres au Petit Palais en 2023, retrace son incroyable parcours. C’est pour elle que Jean Cocteau forgea l’expression de monstre sacré .
Organisé par Université Inter-Ages de Parthenay .
Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sarah Bernhardt. Et la femme créa la star Parthenay a été mis à jour le 2026-01-07 par CC Parthenay Gâtine