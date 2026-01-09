Sarah Bernhardt. Et la femme créa la star Cinéma Le Foyer Parthenay

Sarah Bernhardt. Et la femme créa la star

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Figure emblématique de la belle époque, la divine Sarah Bernhardt, est célébrée à l’occasion du centenaire de sa disparition. L’exposition de ses œuvres au Petit Palais en 2023, retrace son incroyable parcours. C’est pour elle que Jean Cocteau forgea l’expression de monstre sacré .

Organisé par Université Inter-Ages de Parthenay .

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sarah Bernhardt. Et la femme créa la star Parthenay a été mis à jour le 2026-01-07 par CC Parthenay Gâtine