Sarah Brahim (Résidence Art Explora x Lafayette Anticipations) Cité internationale des arts de Montmartre Paris

Cette rencontre, dans les ateliers d’Art Explora à Montmartre, ouvre un espace de dialogue sur les questions qui traversent son travail et sur les formes que prennent ses projets en cours, entre recherche, expérimentation et production.

Dans le cadre de sa résidence conjointe Art Explora x Lafayette Anticipations, Sarah Brahim engage une discussion autour de sa pratique artistique, de ses recherches et de ses processus de création.

Le dimanche 15 février 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Cité internationale des arts de Montmartre 15 Rue de l’Abreuvoir, 75018 Paris

