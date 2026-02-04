Sarah Kay trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Ensemble, le trio tisse une conversation intime à travers les grands paysages du jazz : les mélodies familières se transforment, se dérobent, puis renaissent autrement. Nourries des univers de Chick Corea, Bill Evans ou Mary Lou Williams, elles réinventent ces classiques avec un regard sensible et un jeu profondément personnel.

Sarah Kay : piano

Véra Campos Kratsutskaya : batterie

Joanne Dolly : contrebasse

—

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le mardi 24 mars 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



