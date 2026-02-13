SARAH LÉLÉ, Théâtre Trianon, Bordeaux

SARAH LÉLÉ Jeudi 19 mars, 20h30 Théâtre Trianon Gironde

27 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T20:30:00+01:00 – 2026-03-19T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-19T20:30:00+01:00 – 2026-03-19T22:00:00+01:00

Que ce soit le football ou la religion, en passant par sa famille originaire du Cameroun, Sarah Lélé allie humour, punchlines et réthorique pour un vrai moment d’hilarité!

Venez découvrir « La Mauvaise Éducation » de Sarah Lélé – là où le rire est une matière obligatoire

Théâtre Trianon 6 Rue Franklin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.box.fr/reserver/sarah-lele/2100664 »}]

Avec la même ferveur qui lui a récemment permis d’obtenir son diplôme de Droit, à 21ans cette jeune humoriste bruxelloise nous livre un regard incisif et pétillant sur ses expériences de vie. humour festival