Sarah Lenka Châteauroux

Après avoir reçu en 2007 le prix Sacem de la meilleure artiste féminine de jazz vocal, Sarah Lenka s’est imposée sur la scène hexagonale. Avec son grain de voix si fin, Sarah Lenka affirme une sensibilité touchante et sincère.

Elle vient de sortir Isha ( Femme en hébreu), un bel album folk aux sonorités orientales, dans lequel elle évoque les femmes de sa famille, l’exil et le déracinement. Elle y explore sa filiation judéo-algérienne, en rendant hommage, avec feu, à ses aïeules exilées, souvent réduites au silence. Sarah Lenka écrit sur les femmes depuis longtemps, pour se libérer, revendiquer, apaiser… guérir. Elle y chante en arabe, hébreu et anglais. Un choix qu’elle justifie par sa culture musicale, mais où l’on ne peut s’empêcher d’imaginer qu’il s’agit aussi de poser des mots sur les maux avec pudeur. Très loin des codes du jazz, de la pop et du blues, elle s’approche beaucoup des musiques africaines, capverdiennes, sans oublier l’influence des musiques judéoalgériennes et espagnoles. 7 .

English :

After winning the 2007 Sacem prize for best female jazz vocal artist, Sarah Lenka has made a name for herself on the French music scene. With her fine voice, Sarah Lenka asserts a touching and sincere sensibility.

German :

Nachdem sie 2007 den Sacem-Preis als beste weibliche Künstlerin im Bereich Vokaljazz erhalten hat, hat sich Sarah Lenka in der französischen Musikszene etabliert. Mit ihrem feinen Stimmbruch beweist Sarah Lenka eine berührende und aufrichtige Sensibilität.

Italiano :

Dopo aver vinto nel 2007 il premio Sacem come migliore artista vocale jazz, Sarah Lenka si è imposta sulla scena musicale francese. Con la sua voce raffinata, Sarah Lenka afferma una sensibilità toccante e sincera.

Espanol :

Tras ganar el premio Sacem 2007 a la mejor artista femenina de jazz vocal, Sarah Lenka se ha hecho un nombre en la escena musical francesa. Con su fina voz, Sarah Lenka afirma una sensibilidad conmovedora y sincera.

