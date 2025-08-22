Sarah Lenka Haguenau

Sarah Lenka Haguenau jeudi 26 mars 2026.

Sarah Lenka

Place Dr Albert Schweitzer Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26 21:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Sarah Lenka nous invite à plonger dans un univers poignant avec son nouvel album ISHA, un vibrant hommage à l’exil des femmes et au déracinement, à leurs histoires puissantes, leur invisibilité et leur résilience à travers l’histoire et les sociétés. Chaque chanson s’inspire des vies de ses ancêtres féminines, de la région du Mzab jusqu’à l’Espagne et l’Argentine, réincarnées dans des mélodies et des paroles touchantes.

ISHA tisse un lien entre la folk et les sonorités maghrébines, mêlant guitare, mandole, chœurs et percussions pour recréer des danses, des rythmes et des coutumes. Ce mélange subtil de célébration et de nostalgie offre une écoute intime et universelle. Sarah Lenka se reconnecte à cette mémoire collective, ravivant traditions et histoires enfouies, et propose ainsi un véritable voyage sonore et émotionnel. .

Place Dr Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

L’événement Sarah Lenka Haguenau a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau