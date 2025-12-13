Sarah M. IQTIBAS (Allumer son feu au foyer d’un autre) Théâtre de L’étoile du nord Paris

IQTIBAS (Allumer son feu au foyer d’un autre)

Sarah M.

C’est une histoire d’amour. Une grande histoire d’amour entre deux jeunes gens à l’aube de leur vie d’adulte. Il s’appelle Abel, elle s’appelle Balkis. Dans le feu de leur jeunesse, ils se rencontrent, s’abandonnent l’un à l’autre, croient que leur amour peut tout : les sauver d’eux-mêmes, de leur propre histoire, des fantômes passés. Amoureux ardents, ils se font des serments à la vie à la mort et traversent ensemble les premiers grands deuils de leur vie. Une nuit, tout bascule. Au Maroc, la terre tremble, elle se fracture. Et cette fissure dans la terre remonte dans le ventre de Balkis. Elle vomit toute la nuit et s’en va rejoindre la terre qui a vu naître ses ancêtres.

Un, deux, trois… des jours et des jours sans nouvelles. Abel se retrouve seul, face à lui- même. La fracture se fait entre eux, aussi. Après un long temps de silence, elle lui répond, en arabe. C’est alors tout un travail de traduction qu’il doit mener pour comprendre, la comprendre, comprendre ce qui les dépasse et qui pourtant, s’est immiscé entre eux.

COMPAGNIE : Compagnie Beïna

Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

