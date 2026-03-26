SARAH MCCOY Carré Sévigné Cesson-Sévigné
SARAH MCCOY Carré Sévigné Cesson-Sévigné jeudi 2 avril 2026.
SARAH MCCOY Carré Sévigné Cesson-Sévigné Jeudi 2 avril, 20h00 Ille-et-Vilaine
Tarifs : 29€ / 23€
Véritable prêtresse de l’âme et de la scène, Sarah Mccoy nous invite à partager l’intensité de son univers musical, où l’esprit du blues et l’essence du jazz se rencontrent
Des pianos-bars de la Nouvelle-Orléans, berceau du jazz, aux salles et festivals d’Europe, la diva blues, soul et jazz débarque au Carré Sévigné. Du charisme, une voix envoûtante, mélange de puissance et de douceur, Sarah McCoy donne tout sur scène. Avec mélancolie, poésie et une pointe d’humour, elle nous parle à cœur ouvert d’histoires intimes, de blessures profondes. Un subtil équilibre entre générosité, sensualité et rage. Elle nous bouleverse avec ses compositions et sa voix pure et volcanique.
Une immersion sensorielle où l’esprit du blues et l’essence du jazz se rencontrent pour offrir une soirée unique où Sarah McCoy, véritable prêtresse de l’âme et de la scène, nous invite à partager l’intensité de son univers musical.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-02T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-02T21:30:00.000+02:00
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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/
Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine
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