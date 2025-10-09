SARAH MCCOY – L’AGORA Bonneville

SARAH MCCOY – L’AGORA Bonneville jeudi 9 octobre 2025.

SARAH MCCOY Début : 2025-10-09 à 20:00. Tarif : – euros.

EPCA BONNEVILLE PRÉSENTE : SARAH MCCOYFigure flamboyante de la scène actuelle, Sarah McCoy fascine par sa voix puissante et sa présence incandescente, évoquant Nina Simone ou Amy Winehouse. Entre jazz, blues et cabaret, son dernier album, produit par Renaud Letang avec Chilly Gonzales, marque un tournant sensible et intense. Originaire de la Nouvelle-Orléans, elle offre une performance habitée, authentique et vibrante, où se mêlent émotion brute et énergie viscérale.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’AGORA 42 AVENUE DE LA GARE 74130 Bonneville 74