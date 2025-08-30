SARAH McCOY Le Rocher de Palmer Cenon

SARAH McCOY Jeudi 11 décembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T20:30:00 – 2025-12-11T23:30:00

Fin : 2025-12-11T20:30:00 – 2025-12-11T23:30:00

Son High Priestess tour est de retour, et il serait impensable de ne pas voir, revoir ou rerevoir sur scène la grande prêtresse Sarah Mc Coy ! On ne se lasse pas des performances scéniques et du puissant bagou de cette divine diablesse, guide hautement spirituelle d’une chanson blues-jazz revisitée, habitée, voire possédée ! La chanteuse et pianiste, produite par Renaud Letang et Chilly Gonzales, s’y dévoile, impétueuse et fragile, fêlée dans les deux sens du terme. Cette nouvelle tournée piano solo nous embarque dans un tourbillon électrisant, doublé d’une exploration intimiste de ses états d’âme. Tour à tour réjouissant et poignant, émouvant et intense, le set, qui associe anciens titres et chansons inédites (à paraître dans son prochain album !) laisse le souvenir d’un lumineux tête-à-tête.

Dernier album : High Priestess, 2023, Gold Leaf Productions

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

