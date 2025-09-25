SARAH SCHWAB – ARCADIUM Annecy

SARAH SCHWAB – ARCADIUM Annecy vendredi 20 mars 2026.

SARAH SCHWAB Début : 2026-03-20 à 20:00. Tarif : – euros.

L’AUTRE SOLUTION PRÉSENTE : SARAH SCHWABSarah Schwab, du rêve à la réalitéElle est repérée par Patrick Sébastien pour ses incroyables talents d’imitatrice. Ses quatres premières voix,Dalida, Vanessa Paradis, Coeur de Pirate et Lara Fabian lui ont permis de devenir célèbre grâce à ses vidéosdiffusées sur les réseaux sociaux qui atteignent plus d’un million de vues. Du rêve à la réalité est son nouveau spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que lesautres.Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une succession de performances vocales quiimitent Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizainesd’autres.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74