GOUNOD : FAUST – OPERA ROYAL Versailles

GOUNOD : FAUST Début : 2026-03-26 à 19:30. Tarif : – euros.

CHATEAU VERSAILLES SPECTACLES PRÉSENTE : GOUNOD : FAUSTLe Faust de Gounod est depuis sa création en 1859 au firmament des opéras français. Le texte de Goethe avait profondément marqué les romantiques, au point que Liszt, Berlioz, Gounod puis Boito l’ont mis en musique. Gounod avait vingt ans quand il tomba en admiration devant cette œuvre, pendant son séjour du Prix de Rome en 1839. Il y a évidemment matière : le héros au crépuscule de sa vie veut s’empoisonner car toute science et croyance lui paraissent vaines. Le Docteur Faust en appelle au Diable et vend son âme au mal pour retrouver la jeunesse, grâce au personnage diabolique de Méphisto. S’ensuit l’amour, aussi ardent qu’impossible, auprès de Marguerite… jusqu’à la mort. Mais, durant deux décennies, la musique fut en gestation, d’abord pour la construction d’un livret colossal, puis pour la mise en place d’une œuvre aussi riche que cohérente, avec une très vaste palette d’affects et d’effets, mais aussi une succession de scènes évoquant l’Allemagne médiévale : le cabinet de Faust, la kermesse, le jardin puis la chambre de Marguerite, l’église, la montagne, la prison… Un tourbillon où les personnages sont taillés avec un puissant caractère.Afficher plusGounod a donc écrit un véritable grand opéra romanesque, dont le public adore les airs célèbres (l’Air des bijoux, la Chanson du Roi de Thulé, le Veau d’or, « Je veux la jeunesse ! » etc.) et les chœurs mythiques des étudiants et des soldats (« Gloire immortelle à nos aïeux ! »). Le style de l’opéra romantique français y est à son apogée, mêlant argument fantastique et envolées lyriques, dignes de la force du Comte de Monte-Cristo. En témoignent plus de 2800 représentations à Paris quasi sans discontinuer depuis la création… d’une œuvre qui fut choisie pour la première représentation du Metropolitan Opera de New York en 1883 ! Nul doute que Julien Behr et Vannina Santoni ne vous fassent amoureusement frémir, quand le Chœur de l’Opéra Royal et le Chœur de l’Opéra de Tours vous emporteront dans la fête, ou dans la rédemption sacrée… Coproduction Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles, Opéra de Tours.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

OPERA ROYAL PLACE D’ARMES 78000 Versailles 78