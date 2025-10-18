Sarah Schwab Du rêve à la réalité

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Sarah Schwab, du rêve à la réalité

Elle est repérée par Patrick Sébastien pour ses incroyables talents d’imitatrice. Ses quatres premières voix,

Dalida, Vanessa Paradis, Coeur de Pirate et Lara Fabian lui ont permis de devenir célèbre grâce à ses vidéos

diffusées sur les réseaux sociaux qui atteignent plus d’un million de vues.

Du rêve à la réalité est son nouveau spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les

autres.

Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une succession de performances vocales qui

imitent Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines

d’autres. .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60

English :

Sarah Schwab, from dream to reality

German :

Sarah Schwab, vom Traum zur Wirklichkeit

Italiano :

Sarah Schwab, dal sogno alla realtà

Espanol :

Sarah Schwab, del sueño a la realidad

L’événement Sarah Schwab Du rêve à la réalité Bourges a été mis à jour le 2025-10-18 par BERRY