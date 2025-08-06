SARAH SCHWAB DU RÊVE À LA RÉALITÉ Carcassonne
SARAH SCHWAB DU RÊVE À LA RÉALITÉ
33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude
Tarif : 33 – 33 – 37 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 20:30:00
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Du rêve à la réalité est un spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres. Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une succession de performances vocales. À travers Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres.
Durée 1h20
Mise en scène Patrick SÉBASTIEN
33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
English :
« Du rêve à la réalité » is a unique show of imitations, each more stunning than the last. Directed by Patrick Sébastien, it’s a succession of vocal performances. Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga and dozens more.
Running time: 1h20
Directed by Patrick SÉBASTIEN
German :
« Du rêve à la réalité » ist eine einzigartige Show mit Imitationen, von denen eine verblüffender ist als die andere. In einer Inszenierung, die von Patrick Sébastien geschrieben wurde, ist es eine Abfolge von Gesangsdarbietungen. Mit Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga und Dutzenden anderen.
Dauer: 1 Stunde 20 Minuten
Regie: Patrick SÉBASTIEN
Italiano :
« Du rêve à la réalité » è uno spettacolo unico di imitazioni, una più sorprendente dell’altra. Diretto da Patrick Sébastien, è un susseguirsi di performance vocali. Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga e decine di altre.
Durata: 1 ora e 20 minuti
Diretto da Patrick SÉBASTIEN
Espanol :
« Du rêve à la réalité » es un espectáculo único de imitaciones, cada una más asombrosa que la anterior. Dirigido por Patrick Sébastien, es una sucesión de interpretaciones vocales. Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga y docenas más.
Duración: 1 hora 20 minutos
Dirección: Patrick SÉBASTIEN
