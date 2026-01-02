Sarah SCHWAB, Du rêve à la réalité Le Malesherbois

Sarah SCHWAB, Du rêve à la réalité

Rue André Malraux Le Malesherbois Loiret

Début : 2026-02-21 20:30:00

Révélée par Mon Incroyable Talent, Sarah Schwab impressionne avec Du rêve à la réalité, un spectacle d’imitations vocales unique. De Céline Dion à Lady Gaga, elle enchaîne les performances dans un show musical tout public mêlant concert et théâtre.

Révélée au grand public par l’émission Mon Incroyable Talent, Sarah Schwab s’impose comme l’une des grandes imitatrices vocales françaises. Repérée sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos virales cumulant plus d’un million de vues, elle séduit par ses interprétations saisissantes de Dalida, Vanessa Paradis, Lara Fabian ou Cœur de Pirate.

Avec Du rêve à la réalité, elle propose un spectacle musical original où se croisent concert, théâtre et performance vocale. Sur scène, Sarah Schwab incarne avec une justesse impressionnante Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastacia, Lady Gaga et bien d’autres. Un show époustouflant, porté par une voix exceptionnelle et une présence scénique rare, salué comme une véritable révélation artistique.

Revealed on Mon Incroyable Talent, Sarah Schwab impresses with Du rêve à la réalité, a unique vocal impersonation show. From Céline Dion to Lady Gaga, she delivers one performance after another in a musical show for all audiences, combining concert and theater.

