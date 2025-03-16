SARAH SCHWAB – ELISPACE Beauvais

SARAH SCHWAB Début : 2026-03-15 à 16:00. Tarif : – euros.

L’AGENCE DES ARTISTES PRÉSENTE : SARAH SCHWAB DU RÊVE À LA RÉALITÉ « Du rêve à la réalité » est un spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres.Dans une mise en sce`ne sce´narise´e par Patrick Se´bastien, c’est une succession de performances vocales. A` travers Ce´line Dion, Britney Spears, Ve´ronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres.80 MINUTES DE SHOWORIGINAL & INOUBLIABLE

ELISPACE 3 AVENUE PAUL HENRI SPAAK 60000 Beauvais 60