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SARAH SCHWAB LE CEPAC SILO Marseille

SARAH SCHWAB LE CEPAC SILO Marseille

SARAH SCHWAB LE CEPAC SILO Marseille mercredi 22 avril 2026.

Lieu : LE CEPAC SILO

Adresse : 35 Quai du Lazaret

Ville : 13002 Marseille

Département : 13

Début : 2026-04-22

Fin : 2026-04-22

Heure de début : 20:30

SARAH SCHWAB Début : 2026-04-22 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13

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