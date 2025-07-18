Sarah Schwab Le Forum Le Mans

Sarah Schwab

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

2026-04-03 20:00:00

2026-04-03

Sarah Schwab, l’immitatrice star des réseaux enfin sur scène, au Forum !

Sarah Schwab, du rêve à la réalité

Elle est repérée par Patrick Sébastien pour ses incroyables talents d’imitatrice. Ses quatres premières voix, Dalida, Vanessa Paradis, Cœur de Pirate et Lara Fabian lui ont permis de devenir célèbre grâce à ses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux qui atteignent plus d’un million de vues.

Du rêve à la réalité est son nouveau spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres.

Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une succession de performances vocales qui imitent Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres.

