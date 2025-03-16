SARAH SCHWAB – LE PALAIS D’AURON Bourges

SARAH SCHWAB – LE PALAIS D'AURON Bourges samedi 10 janvier 2026.

SARAH SCHWAB Début : 2026-01-10 à 20:00. Tarif : – euros.

AZ PROD EN ACCORD AVEC MAGIC TV PRÉSENTE : SARAH SCHWABSarah Schwab, du rêve à la réalitéElle est repérée par Patrick Sébastien pour ses incroyables talents d’imitatrice. Ses quatres premières voix, Dalida, Vanessa Paradis, Coeur de Pirate et Lara Fabian lui ont permis de devenir célèbre grâce à ses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux qui atteignent plus d’un million de vues. Du rêve à la réalité est son nouveau spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres.Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une succession de performances vocales qui imitent Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres.

LE PALAIS D’AURON 7 BD LAMARCK 18000 Bourges 18