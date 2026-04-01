Le Touquet-Paris-Plage

Sarah Schwab

Avenue de l’Hermitage Palais des Congrès Salle Ravel Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Vérone Productions en accord avec Magic TV présente Sarah Schwab

Sarah Schwab, du rêve à la réalité Elle est repérée par Patrick Sébastien pour ses incroyables talents d’imitatrice.

Ses quatre premières voix, Dalida, Vanessa Paradis, Cœur de Pirate et Lara Fabian lui ont permis de devenir célèbre grâce à ses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux qui atteignent plus d’un million de vues. Du rêve à la réalité est son nouveau spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres.

Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une succession de performances vocales qui imitent Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres. .

Avenue de l’Hermitage Palais des Congrès Salle Ravel Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Sarah Schwab Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage