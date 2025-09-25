SARAH SCHWAB – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer

SARAH SCHWAB – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer dimanche 29 mars 2026.

SARAH SCHWAB Début : 2026-03-29 à 18:00. Tarif : – euros.

GINGER EN ACCORD AVEC MAGIC TV PRÉSENTE : SARAH SCHWABSarah Schwab, du rêve à la réalitéElle est repérée par Patrick Sébastien pour ses incroyables talents d’imitatrice. Ses quatres premières voix,Dalida, Vanessa Paradis, Coeur de Pirate et Lara Fabian lui ont permis de devenir célèbre grâce à ses vidéosdiffusées sur les réseaux sociaux qui atteignent plus d’un million de vues. Du rêve à la réalité est son nouveau spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que lesautres.Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une succession de performances vocales quiimitent Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizainesd’autres.

L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE SITE DE L’EPERON – 9 QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62