Sarah Schwab Le Spot Mâcon

Sarah Schwab Le Spot Mâcon samedi 31 janvier 2026.

Sarah Schwab

Le Spot 198 avenue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Sarah Schwab, du rêve à la réalité

Elle est repérée par Patrick Sébastien pour ses incroyables talents d’imitatrice. Ses quatres premières voix, Dalida, Vanessa Paradis, Coeur de Pirate et Lara Fabian lui ont permis de devenir célèbre grâce à ses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux qui atteignent plus d’un million de vues. Du rêve à la réalité est son nouveau spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres. Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une succession de performances vocales qui imitent Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres. .

Le Spot 198 avenue Pierre Bérégovoy Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Sarah Schwab

German : Sarah Schwab

Italiano :

Espanol :

L’événement Sarah Schwab Mâcon a été mis à jour le 2025-07-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)