Sarah Schwab Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement mercredi 22 avril 2026.

Mercredi 22 avril 2026 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 38 – 38 – 45 EUR

Début : 2026-04-22 20:30:00

fin : 2026-04-22

2026-04-22

Le phénomène vocal Sarah Schwab passe par Marseille ne la manquez pas!

Du rêve à la réalité est son nouveau spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres.

Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une succession de performances vocales qui imitent Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Vocal phenomenon Sarah Schwab comes to Marseille: don’t miss her!

German :

Das Gesangsphänomen Sarah Schwab kommt durch Marseille: Verpassen Sie sie nicht!

Italiano :

Il fenomeno vocale Sarah Schwab arriva a Marsiglia: non perdetela!

Espanol :

El fenómeno vocal Sarah Schwab llega a Marsella: ¡no se la pierda!

L’événement Sarah Schwab Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille