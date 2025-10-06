SARAH SCHWAB – OPERA DE LIMOGES Limoges

SARAH SCHWAB Début : 2026-05-23 à 20:30. Tarif : – euros.

AGO PRESENTE EN ACCORD AVEC MAGIC TV : SARAH SCHWABSarah Schwab, du rêve à la réalitéElle est repérée par Patrick Sébastien pour ses incroyables talents d’imitatrice. Ses quatres premières voix, Dalida, Vanessa Paradis, Coeur de Pirate et Lara Fabian lui ont permis de devenir célèbre grâce à ses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux qui atteignent plus d’un million de vues. Du rêve à la réalité est son nouveau spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres.Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une succession de performances vocales qui imitent Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

OPERA DE LIMOGES 48, RUE JEAN JAURES 87000 Limoges 87