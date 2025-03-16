SARAH SCHWAB – PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar

SARAH SCHWAB – PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar jeudi 26 février 2026.

SARAH SCHWAB Début : 2026-02-26 à 20:00. Tarif : – euros.

STRATÈGES ORG. PRÉSENTE EN ACCORD AVEC MAGIC TV : SARAH SCHWABSARAH SCHWAB EST UN PHÉNOMÈNE VOCAL.«.Du rêve à la réalité.» est un spectacle unique d’imitationstoutes plus bluffantes les unes que les autres.Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une successionde performances vocales. À travers Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson,Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres.80 MINUTES DE SHOWORIGINAL & INOUBLIABLEUn talent rare, une voix exceptionnelle,Sarah Schwab est une star de demain.À chaque représentation, les spectateurs sont unanimes, le spectacle est drôle, sensible,c’est un joli récit qui vous apporte autant d’émotions que de stupéfaction…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR AVENUE DU 14 JUILLET 1789 26200 Montelimar 26