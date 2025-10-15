SARAH SCHWAB – PALAIS NEPTUNE Toulon

SARAH SCHWAB – PALAIS NEPTUNE Toulon mercredi 15 octobre 2025.

SARAH SCHWAB Début : 2025-10-15 à 20:30. Tarif : – euros.

SARAH SCHWAB EST UN PHÉNOMÈNE VOCAL.«Du rêve à la réalité» est un spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres. Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une succession de performances vocales. À travers Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres.80 MINUTES DE SHOWORIGINAL & INOUBLIABLE

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS NEPTUNE PLACE BESAGNE 83000 Toulon 83