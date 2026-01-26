Sarah Schwab Le K Reims

Sarah Schwab

Le K 20 Rue du Val Clair Reims Marne

Tarif : 35 – 35 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Tout public

Sarah Schwab, du rêve à la réalité. Elle est repérée par Patrick Sébastien pour ses incroyables talents d’imitatrice. Ses quatres premières voix, Dalida, Vanessa Paradis, Coeur de Pirate et Lara Fabian lui ont permis de devenir célèbre grâce à ses vidéos diffusées les réseaux sociaux qui atteignent plus d’un million de vues. Du rêve à la réalité est son nouveau spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres. Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une succession de performances vocales qui imitent Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres. .

Le K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est billetterie@dhmanagement.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sarah Schwab

L’événement Sarah Schwab Reims a été mis à jour le 2026-01-26 par Reims Tourisme & Congrès